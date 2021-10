Der Impfbus fährt auch im Oktober durch den Landkreis Waldshut. Dabei macht das mobile Impfteam auch vor Tafelläden und Obdachlosentreffs Halt.

Halt vor Tafelläden

In dieser Woche fährt der Impfbus die Tafelläden in Wehr (7.Oktober, 15 bis 17 Uhr) und Bad Säckingen (8. Oktober, 9.30 bis 11 Uhr) an. Am Samstag, 9. Oktober hält der Impfbus von 13 bis 16 Uhr beim Obdachlosentreff in Bad Säckingen am Bahnhof. Zudem gibt es am Mittwoch, 6. Oktober, von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich in der Waldshuter Kaiserstraße vor dem Rathaus impfen zu lassen.

Die Termine im Überblick

So funktioniert die Impfung

Für den Impfbus ist keine Anmeldung notwendig. Personalausweis, Versichertenkarte und Impfpass müssen mitgebracht werden. Es werden Johnson & Johnson und Biontech geimpft. Angesprochen werden alle Impfwilligen mit einem Alter von mindestens zwölf Jahren. Auch Auffrischungsimpfungen sind möglich.