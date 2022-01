Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Immer mehr Kita-Gruppen in der Region müssen wegen Corona-Fällen schließen: Das sollten Eltern jetzt beachten

Das Corona-Infektionsgeschehen in der Region erreicht in diesen Tagen ein ums andere Mal neue Höchstwerte. Davon bleiben längst auch die Kinder nicht mehr verschont. Wurden zu Beginn der Pandemie Kitas und andere Einrichtungen noch prophylaktisch monatelang geschlossen, so erfolgen Schließungen auch im Kreis Waldshut immer häufiger aufgrund von Infektionen bei Kindern oder Erziehern. Wie es momentan im Kreis aussieht und wie sich Eltern verhalten sollten? Wir haben nachgefragt.