Hochrhein vor 2 Stunden

Hier wird der Ex-Bundestrainer Löw auch weiterhin gefeiert: „Wir Schönauer sind weiter sehr stolz auf unseren Jogi“

Vielerorts ist Jogi Löws Stern seit geraumer Zeit am Sinken. Nicht so in Schönau im Schwarzwald. In der Heimatstadt des Bundestrainers a.D. wird man auch weiterhin mit großen „Jogi“-Plakaten begrüßt. Das Stadion trägt seinen Namen und das Wappentier sagt ihm „Danke“. Der Stolz ist groß und die Schönauer halten „ihren“ Bundestrainer, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister wurde, in Ehren. Wir waren vor Ort.