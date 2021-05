Der Verein Courage in Lauchringen verzeichnet seit Beginn des Lockdowns deutlich mehr Anrufe von Frauen, die von sexueller und häuslicher Gewalt betroffen sind. Allerdings steigt die Nachfrage beim Kinder- und Frauenschutzhaus nicht. Die Geschäftsführerin des Verein Frauen- und Kinderschutzhaus, Marlies Sonntag, erklärt, warum das so ist.

Deutschlandweit haben die Corona-Krise und deie damit einhergehenden Lockdowns dazu geführt, dass immer mehr Frauen zu Hause Gewalt durch ihren Partner erfahren haben. Auch in der Beratungsstelle Courage in Lauchringen, die an den Verein Frauen- und