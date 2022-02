Seit 9. Februar ist die sogenannte 3G-Regelung im Einzelhandel aufgehoben. Was Geschäftsbetreiber aus Waldshut-Tiengen dazu sagen und was die Stadt nun mit den 3G-Bändchen macht, die erst vor wenigen Tagen eingeführt wurden? Hier die Antworten.

Nicht mal eine Woche waren die Armbänder in Waldshut-Tiengen im Einsatz. Am 3. Februar hatte die Stadt gemeinsam mit dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen die sogenannten 3G-Bändel in deren Mitgliedsbetrieben