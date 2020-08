Hochrhein/Schweiz vor 3 Stunden

Dieser Mann will vom Hochrhein aus einmal zu Fuß die Schweiz umrunden. Warum tut er das?

Einmal rund um die Schweiz, 2000 Kilometer in zwei Monaten – das ist der Weg, den Roland Gröflin im Schweizer Rheinfelden startet. „Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt“, so das Motto des 55-Jährigen. Seine Schritte entlang der Schweizer Grenze geht er für einen guten Zweck. Was hinter diesem Projekt steht? Hier die Antwort.