Hochrhein vor 2 Stunden

Die Schweizer Einkaufstouristen sind zurück: „Wir sind auf dem Vor-Pandemie-Niveau“, sagen Händler am Hochrhein

Bei den Schmidt‘s Märkten im grenznahen Raum kaufen wieder fast so viele Schweizer ein wie vor der Pandemie und auch im E-Center in Laufenburg hält sich das Minus in Grenzen. Eine Studie der Credit Suisse sieht es allerdings nicht ganz so rosig – auch, weil die Schweizer Händler dank vieler Preissenkungsrunden preislich attraktiver geworden sind.