Werner Gottstein aus Wehr-Brennet war der erste Senior, der am Freitag im Kreisimpfzentrum Tiengen seine Spritze gegen Covid-19 erhalten hat. Wir haben ihn zum Impfen begleitet. Wer nicht wie er das Glück hatte, einen Termin zu ergattern, muss Geduld haben: Das Landratsamt teilt mit, dass aktuell alle Termine bis 12. Februar ausgebucht seien.

Verfehlen lässt sich das Kreisimpfzentrum (KIZ) des Landkreises Waldshut auch für Ortsfremde kaum. Neue Hinweisschilder am Tiengener Mowag-Kreisel und an der Abzweigung zur Wutachstraße leiten Autofahrer zur Stadthalle Tiengen in der Berliner