Der verstorbene „Fallers“-Schauspieler Peter Schell war auch oft am Hochrhein zu Gast – Erinnerungen

Die Rolle des „Bauern Karl“ in der beliebten SWR-Serie „Die Fallers“ machte ihn zum Fernsehliebling. Es war eine Rolle, die den Schauspieler Peter Schell 27 Jahre prägte. Aber Heimatverbundenheit war für den Schauspieler, der aus Brugg im Kanton Aargau stammte und der am 22. Juli verstorben ist, nicht nur Bestandteil seiner Arbeit fürs Fernsehen. Er kehrte auch privat gerne immer wieder an den Hochrhein zurück, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir blicken zurück auf Auftritte, an die sich wohl noch viele gerne erinnern mögen.