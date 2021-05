Hochrhein Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Darf man Angehörige im Krankenhaus jetzt wieder besuchen? Blick auf die Besuchsregelungen in den Kliniken in Lörrach und Waldshut

Wirken sich die Lockerungen der Corona-Maßnahmen nun auch bei Besuchern in den Krankenhäusern aus? In den Kliniken in Lörrach und Waldshut gibt es durchaus Unterschiede bei den Regelungen für Besucher.