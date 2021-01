Hochrhein Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Darf ich als Grenzgänger auf dem Heimweg in der Schweiz noch einkaufen? Antworten auf diese und fünf weitere Fragen unserer Leser

Die Quarantäneregelung bei der Einreise aus der Schweiz nach Baden-Württemberg gilt weiterhin und sorgt für Verwirrung auf beiden Seiten des Rheins. Doch was gilt eigentlich andersherum, also, wenn ich in die Schweiz einreisen möchte? Auf unsere Berichterstattung zum Thema gingen viele Leserfragen in der SÜDKURIER-Redaktion ein.