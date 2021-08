Hochrhein vor 3 Stunden

Corona-Infektion trotz Impfung: So viele Impfdurchbrüche gibt es bislang in den Landkreisen Waldshut und Lörrach

Wie viele Menschen infizierten sich am Hochrhein in den vergangenen drei Wochen trotz vollem Impfschutz mit dem Coronavirus und wie schwer erkrankten sie? Wie sind solche Impfdurchbrüche generell zu bewerten und gerät einer der Impfstoffe besonders in den Fokus? Hier die wichtigsten Antworten.