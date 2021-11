Mit der Gründung des Instituts für Gesundheit wollen Landkreis Waldshut, das Klinikum Hochrhein und die Akademie für Gesundheitsfachberufe in Bad Säckingen in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstands die qualitativ hochwertige Ausbildung von Fach- und Führungskräften im Gesundheitswesen der Region systematisieren

Die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung war in jüngerer Vergangenheit wohl selten so offenkundig wie in der aktuellen Pandemie-Zeit. Um so positiver kommt da die Nachricht daher, dass in Zukunft Fach- und Führungskräfte des