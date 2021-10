Endlich wieder kein Mundschutz am Sitzplatz in der Schule. Die Schüler wird es freuen, dass ab Montag, 18. Oktober, die Maskenpflicht gelockert wird. Doch die Infektionslage könnte dies auch schnell wieder ändern. Zu den neuen Regeln und den Meinungen dazu haben wir uns umgehört.

Viel Hin und Her gab es in den vergangenen Monaten rund um die Maskenpflicht an Schulen. In den Sommerferien verkündete das Land, sie soll lediglich für zwei Wochen nach den Ferien gelten. Dann verlängerte sie die Pflicht zum Tragen einer Maske am