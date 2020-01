Der Verein Stadtoasen ist entsetzt über den Vandalimus in ihrem Gemeinschaftsgarten. Sie verdächtigen Jugendliche und erstatten Anzeige gegen Unbekannt. Die Täter verbrannten unter anderem das Tomatenhaus und versenkten einen Auto-Anhänger im Rhein.

Massiv randaliert haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Gemeinschaftsgärten des Bad Säckinger Vereins Stadtoasen in der Rheinau. Der Vorsitzende Stefan Meier hat gestern Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet.