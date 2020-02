Was wäre Fasnacht ohne Verkleidung? Falls Sie noch auf der Suche nach Idee sind, in wen oder was Sie sich verwandeln könnten, haben wir einen Vorschlag: Schritt für Schritt zeigen wir Ihnen, wie sich Redakteur Roland Gerard von einer Maskenbildnerin zu einem Vampir schminken lässt.

Mit Pinsel, Farbe und Kunstblut verwandelt die Hobby-Maskenbilderin Aline Meusel aus Waldshut Alb-Bote-Redaktionsleiter Roland Gerard in einen Vampir.| Bild: Juliane Schlichter