In so einer Küche steckt eine ganze Menge. Das wird besonders dann deutlich, wenn das vorhandene Mobiliar ausgedient hat und entsorgt werden soll. Dann wird es nämlich ganz schön kompliziert und es gibt einiges zu beachten.

Holz, Metall, Elektrogeräte: Im Alltag nimmt man es oft gar nicht mehr so genau zur Kenntnis, was alles in und hinter einer Küche steckt. Doch spätestens wenn es an die Entsorgung geht, wird es einem oft überdeutlich bewusst. Denn entgegen der