Waldshut-Tiengen/Hochrhein vor 2 Stunden

Pflegenotstand an der Landesgrenze: Warum die Suche nach einem Heimplatz auch am Hochrhein immer schwieriger wird

Der Pflegenotstand ist längst am Hochrhein angekommen. Vor allem an der Landesgrenze ist er präsent. Denn von hier aus wandern viele Fachkräfte in die Schweiz ab. Doch es gibt einzelne Häuser, bei denen das Problem nicht so gravierend ausfällt. Ein Beispiel ist das Matthias-Claudius-Haus in Waldshut.