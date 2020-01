Waldshut-Tiengen vor 4 Stunden

Mit dem Schlitten durch das Dorf: Marlies Triebs erinnert sich an die schneereichen Winter der 50er Jahre

Märchenhafte Winter gab es in der Kindheit von Marlies Triebs aus Wu­töschingen (78): Bei einer Schneehöhe von 50 Zentimetern nahmen sich die Kinder in den 50ern ihre Schlitten und fuhren durch das Dorf. Auch Skifahren konnte man im Wutachtal – was heute unvorstellbar ist.