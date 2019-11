Hochrhein/Schweiz vor 13 Minuten

Lange Wartezeiten am Zoll und sogar eine Verhaftung: Hans-Werner Busch gibt Einblick in sein Berufsleben als Grenzgänger

Leben in Deutschland, arbeiten in der Schweiz: 45 Jahre waren Hans-Werner Busch und seine Frau Susanne Grenzgänger. Sie sprechen über ihr Berufsleben und erinnern sich an so manche kuriose Anekdote.