Hochrhein vor 3 Stunden

Damit Diebe keine Chance haben: Diese Tipps der Polizei sorgen für Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt

Taschendiebe sind laut Statistik am Hochrhein am Jahresende eher selten aktiv. Dennoch sollte man im Gedränge seine Wertsachen schützen. Die Polizei ist auf den Weihnachtsmärkten in der Region unterwegs und weiß, was es potenziellen Tätern schwer macht.