Hochrhein vor 1 Stunde

Alleinstehende junge Männer sind beliebt, alleinerziehende Frauen quasi ohne Chance: Der Wohnungsmarkt ist so angespannt, dass eigene Gesetze gelten

Wohnungen sind am Hochrhein Mangelware. Damit rücken Mieterrechte in den Hintergrund. Wer auf sein Recht pocht, bekommt die Wohnung nicht. Muss man seinen Gehaltszettel zeigen? Und was darf der Vermieter fragen? Rechtsanwälte des Kreismietervereins beantworten die wichtigsten Fragen rund ums Mieten und geben einen Einblick in die Situation auf dem Wohnungsmarkt in der Region.