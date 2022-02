von Cornelia Liebwein

Kunstwerke aus Schnee in Bernau, Figuren aus Stroh in Höchenschwand: Skulpturen in jeder Form sind für das Auge des Betrachters ein Genuss. Auch Geschöpfe aus Butter oder Eis sind ein Hingucker zwischen den kulinarischen Platten großer Büfetts. Der Höchenschwander Hans-Peter Boch, einstiger Küchenchef im Kurhaus „Porten“, ist ein Meister dieses, in der heutigen Zeit seltener gewordenen, Handwerks.

Talent für Künstlerisches

Der Grundstein hierfür wurde in seiner Ausbildung zum Koch vor 50 Jahren gelegt. „Mein Lehrchef erkannte schon früh mein Talent für das Künstlerische im Kochberuf und förderte mich“, erklärt er und fährt fort: „Er meldete mich im Köcheclub Lörrach in der Jugendmannschaft an.“ Dort fing der heutige 65-Jährige an, kleine Butterfiguren als Showstücke zu modellieren, als Beiwerk bei Plattenausstellungen in Freiburg, Straßburg, Karlsruhe und woanders oder an vielen Kochwettbewerben.

Hans-Peter Boch modellierte in seiner Zeit als Koch Skulpturen aus Butter und Eis. | Bild: Cornelia Liebwein

Nach der Ausbildung perfektionierte er sein Talent im Hotel „Hilton“ in Basel, wo er innerhalb kurzer Zeit zum Chef Gardemanger aufstieg. „Hier legte man für verschiedene Anlässe und eindrucksvolle Banketts großen Wert auf die Präsentation mit großen Schaustücken“.

Boch machte einen Stier mit einer Größe von 1,50 Metern und einem Gewicht von 120 Kilogramm oder den Böögg, eine Basler Fastnachtsfigur, zu imposanten Hinguckern, formte weitere lebensgroße Figuren wie Fischer, Reiher, Auerhähne, Pfaue und vieles mehr. Auch an seinem späteren Arbeitsplatz in Höchenschwand zeigte er als Küchenchef diese Kunstfertigkeit bei vielen Großveranstaltungen und auch für prominente Gäste wie der frühere Bundespräsident Karl Carstens oder Lothar Späth.

Stücke aus Ziehmargarine

Die Küche ist sein Reich. Auch heute noch im Ruhestand. Kühl musste es in seinem Bereich sein, wenn er solch einer Figur auf die Welt half, nebenan brummte der Kühlraum mit circa drei Grad Temperatur, größer als ein Schiffscontainer, worin die edlen weiße Stücke aus Ziehmargarine gelagert wurden.

Die eigentliche Arbeit begann schon vor dem Schnitzen. Allein die Vorbereitung dauerte ein Tag, sagt Boch. Er entwarf die Skulptur und ein Haustechniker baute ihm das passende Gerüst aus Holz oder eine gelötete Rohrkonstruktion.

Die Werkzeuge zum Modellieren waren seine Hände. Es machte viel Arbeit, bis die Skulptur naturgetreu dastand und haltbar war, um den bis zu 30 Grad im Bankettraum zu trotzen. Bis zu einem weiteren Tag konnte es dann dauern , bis das Kunstwerk fertig war. „Heute würde diese Arbeitszeit keiner mehr bezahlen“, sagt Boch.

Aus Ziehmargarine formte Hans-Peter Boch Butterskulpturen. | Bild: Hans-Peter Koch

Doch sein Talent reichte weit darüber hinaus. Als er 1980 an der größten Plattenausstellung der Welt, der IKA (Internationalen Kochausstellung) in Frankfurt, einer Art Olympiade für Köche, mit einer Showplatte und zwölf Tellergerichten teilnahm, gewann er eine Bronzemedaille. „Den größten Stolz hatte ich, als ich mich zwei Jahre später an einem Rezept-Wettbewerb einer Fachzeitschrift mit Sterneköchen maß und ich von über 3500 Einsendungen den dritten Platz erreichte“.

Arbeit mit Eis

Von Spezialisten aus anderen Hotels ließ sich Hans-Peter-Boch in die Eisschnitzerei einführen, erzählt er. Auch aus Eis könne man zaubern, was immer das Herz begehrt. Am Anfang steht der Klareisblock, am Ende ein Schwan oder eine andere elegante Skulptur.

Voraussetzung sei, dass das Eis gut durchgefroren und ein bis zwei Stunden vor der Bearbeitung aus dem Tiefkühler geholt worden sei, damit es sich entspannen könne. Genaue Vorstellungen vom zukünftigen Gebilde seien nötig, da man schnell arbeiten müsse. Zum Einsatz kamen Hammer und Meißel, erläutert Hans-Peter Boch.

Seine Erfahrungen gab Hans-Peter Boch im Laufe der Jahre 60 Auszubildenden, darunter vier jungen Menschen aus China, weiter.