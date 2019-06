von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen – Kraftakt für den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): Am nächsten Samstag, 6. Juli, wird in der Gemeinde unter dem Motto „Wettbewerb der Gemeinschaften“ der DRK-Landesentscheid ausgerichtet. Zwölf Gruppen messen sich in theoretischer und praktischer Rot-Kreuz-Arbeit. Die beste Gruppe qualifiziert sich dabei für die Teilnahme am Bundesentscheid, welcher im kommenden Jahr stattfindet.

Uwe Grauli, DRK-Bereitschaftsleiter des Ortsvereins, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Melanie die Leitung des Organisationsteams für den Landesentscheid übernommen hat, verwies darauf, dass neben DRK-Gruppen aus Baden-Württemberg und Thüringen auch zwei Gruppen aus Mexico am Landesentscheid teilnehmen werden. Ermöglicht werde deren Teilnahme, weil die Sanitäter aus Mexico sich zu einem freiwilligen sozialen Jahr im Badischen Roten Kreuz in Deutschland aufhalten.

Grundbedingung für die Teilnahme am Landesentscheid sei eine fundierte Ausbildung als Sanitäter, so Uwe Grauli im Gespräch mit der Badischen Zeitung. Neben den zwölf Gruppen, die mit je sechs Sanitätern besetzt sind, werden insgesamt mit den benötigten Helfern etwa 350 DRK-Spezialisten an der Großveranstaltung teilnehmen. Außerdem werden Mitglieder des Technischen Hilfswerks, der DLRG-Ortsgruppe, der Feuerwehr und der Bergwacht aus dem Schwarzwald unterstützend zur Seite stehen.

Der Landesentscheid findet an insgesamt 19 Stationen statt, die im Bereich des Hauses der Begegnung, des Emilienparks sowie des Kraftwerks aufgebaut werden. An diesen Stationen werden die Teilnehmer in Theorie und Praxis geprüft und von fachkundigen Schiedsrichtern bewertet. Welche Aufgaben die Teilnehmer erwartet, muss jedoch geheim bleiben, so Uwe Grauli, denn keiner soll sich schon vorbereiten können.

Eines verriet der Leiter des Organisationsteams aber dennoch und so könnten sich die gestellten Aufgaben neben Erster Hilfe auch mit der Betreuung und Versorgung von Patienten, auch in psychischen Ausnahmesituationen, befassen. Im Detail könnten dazu auch die Prüfung von Vitalfunktionen, das Absetzen von Notrufen, die Betreuung von Angehörigen, die Atemkontrolle, das Anlegen von Druckverbänden sowie die stabile Seitenlage zählen.

Die Stationen seien so ausgelegt, dass die Teilnehmer in sehr vielfältigen Szenarien ihr theoretisches und praktisches Können unter Beweis stellen müssen, Grauli. Sehenswert und lehrreich sei der Landesentscheid allemal, deshalb seien auch Zuschauer sehr willkommen. Der DRK-Ortsverein wird sich als Titelverteidiger indes nicht am Landesentscheid beteiligen. Dem Ortsverein obliegen während der Großveranstaltung vielmehr organisatorische Aufgaben wie auch die Verpflegung der Teilnehmer und deren Betreuung.