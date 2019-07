von Ralf H. Dorweiler

Grenzach-Wyhlen – Am Dienstag schloss Erhard Richter seine Augen. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er im Alter von 91 Jahren friedlich eingeschlafen. Grenzach-Wyhlen verliert einen Menschen, der den Ort maßgeblich mitgeprägt hat. Doch nicht nur in seiner Heimatgemeinde war er aktiv. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes hat in der ganzen Region tiefe Spuren hinterlassen.

Unermüdlich hat sich Erhard Richter in seinem erfüllten Leben jeden Tag mit neuen Aufgaben beschäftigt, dabei war er seiner Heimatgemeinde Grenzach, wo er 1927 als Kind eines Forstwarts und einer Hausfrau geboren wurde, stets eng verbunden. Er besuchte die heimische Volksschule, das Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach, musste zum Reichsarbeitsdienst und später zur Kriegsmarine. Nach der Rückkehr aus englischer Kriegsgefangenschaft legte er 1949 das Abitur in Lörrach ab. Erhard Richter hatte immer den Drang und die Gabe, Wissen an andere weiterzugeben. Er studierte Germanistik und Romanistik in Tübingen und Freiburg und fand seine Berufung als Lehrer zunächst in Freiburg, Neustadt und Säckingen. 1969 wurde er Leiter des neuen Progymnasiums Grenzach. 1972 wurde ein Vollgymnasium daraus, das der Oberstudiendirektor Richter bis 1990 leitete.

Neben der beruflichen Karriere stand seine wissenschaftliche Arbeit im Mittelpunkt. Seine Doktorarbeit verfasste er im Jahr 1957 über „Die Flurnamen von Wyhlen und Grenzach“. Die Beschäftigung damit führte ihn zur Frühgeschichte und vor allem zur römischen Siedlungsgeschichte. 1972 wurde er ehrenamtlicher Beauftragter für Denkmalpflege im Kreis Lörrach. Zudem leitete er die Arbeitsgruppe Archäologie im Verein für Heimatgeschichte Grenzach-Wyhlen. Seit 1981 war er mit der AG an 17 Fundplätzen im vorderen Hochrheintal und auf dem Dinkelberg aktiv und grub nach römischen Überresten. Das Prachtstück war die Römervilla in Grenzach, die vom Landesdenkmalamt freigelegt wurde.

Die Arbeitsgemeinschaft Markgräflerland, heute der Geschichtsverein Markgräflerland, wählte Erhard Richter 1969 zum Zweiten Vorsitzenden und 1987 zum Schriftleiter. Von 1990 bis 2001 war er Vorsitzender der Vereinigung, deren Ehrenvorsitzenden er später wurde. Zahlreiche Beiträge der Schriftreihe des Vereins stammen von ihm, ebenso wie Aufsätze in den Grenzach-Wyhlener Jahresheften. Sein letztes großes Werk war ein Flurnamenbuch von Schallbach, das er 2013 präsentierte. 2010 erschien das Flurnamenbuch Welmlingen und 2012 der zweite Teil der Geschichte seiner Heimatgemeinde. Um mit seinen Themen auch die Menschen zu erreichen, die nicht in Geschichtsbücher schauen, verfasste Richter zahlreiche Artikel für die Badische Zeitung, die immer große Resonanz bei den Lesern fanden.

Erhard Richters Lebenswerk reicht aber noch viel weiter: 1966 war er Mitbegründer der Burgfestspiele Rötteln, wo er bis 2002 als Vorsitzender und Schauspielleiter aktiv war. 17 Jahre erlebte man ihn dort auch als Regisseur.

Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen bezeugen die große Anerkennung, die Richter stets entgegengebracht wurde: Für seine zahlreichen Aktivitäten erhielt er das Bundesverdienstkreuz, die Ehrenmedaille in Gold des Landkreises, die äußerst selten verliehene Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und weitaus mehr Ehrungen, als man aufzählen kann, darunter die Heimatmedaille des Landes.

Erhard Richter hinterlässt seine Frau Erika, die Tochter, einen Schwiegersohn und drei Enkel, dazu viele Freunde und Weggefährten. Die Beerdigung wird am nächsten Mittwoch, 24. Juli, von 16 Uhr an in der evangelischen Kirche in Grenzach stattfinden.