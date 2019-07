von Rolf Reißmann

Der für die Züchter beim Kreisjungtierpokalschau am Wochenende wichtigste Teil der Schau war bereits beendet, als die Ausstellung fürs Publikum öffnete. Am Samstagvormittag gab es nämlich die Bewertung der Tiere. Allein 90 kamen aus sechs Vereinen des Kreises Lörrach. Das ist gewissermaßen die erste Prüfung dafür, ob die Tiere in ihrem künftigen Leben noch für weitere Wettbewerbe in Frage kommen. Bis sechs Monate alt dürfen sie sein.

Strategien gegen die Hitze

Bewertet wurden Form und Typ, das Fell, die Unter- und Zwischenfarben sowie der Pflegezustand. „Tierwohl ist uns stets besonders wichtig“, sagte Toni Pertler, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Wyhlen. „Dazu gehört auch die Sauberkeit der Tiere, also wie sie zur Ausstellung gebracht werden.“ Da liegt es natürlich nahe, danach zu fragen, wie die Tiere mit der Hitze fertig werden. „Zuerst helfen sie sich mal selbst“, meinte der stellvertretende Vorsitzende Paul Haller.

Jörg Schreiner zeigt seine Deutsche Großsilber, einer der großen Tiere. | Bild: Rolf Reißmann

„Die Kaninchen suchen sich stets das kühlste Plätzchen. Oft scharren sie die gesamte Einstreu beiseite, um sich auf den kahlen Boden zu legen und möglichst wenig zu bewegen, eigentlich machen es die Tiere nicht anders als wir“, sagte er schmunzelnd.

Pertler fügte noch an, dass bei solchen Temperaturen stets ausreichend Wasser gegeben werde, da ließ sich auch beobachten, wie die Tiere immer wieder daran schleckten. Aber der Ausstellungsplatz hat ohnehin schon einen Standortvorteil.

Durch die Lage am Waldrand ist das Dach der Ausstellungshalle meistens zur Hälfte beschattet, das hält natürlich die Temperaturen darunter etwas niedriger als auf offenem Platz. Hier ist es sogar kühler, als in einigen Heimatställen, die nicht so günstige Standorte haben. Als dann der Regen begann, wurde es auch im Ausstellungszelt schnell wieder recht erträglich für Tiere und Besucher. Um die Pokalschau vorzubereiten, packten wieder alle Vereinsmitglieder kräftig mit an, vieles ist dabei stets zu bedenken.

Der heimische Kleintierzuchtverein gehört mit zu den besten im Kreis, an Meisterschaften in Deutschland und Europa waren die Züchter schon dabei. Derzeit gehören ihm 14 Kaninchen- und drei Geflügelzüchter an. Die am Wochenende ausgestellten Tauben und Hühner waren nur als Wertung dabei, für die stand diesmal keine Bewertung an. Vielleicht krähte der Hahn deshalb so laut, damit das Geflügel nicht übersehen wurden.

Bewertet wurden diesmal bei der Pokalschau die Tiere für die Vereine, nicht für einzelne Züchter. Die ersten drei Plätze belegten die Vereine aus Fahrnau, Wyhlen und Zell. Gleichzeitig führte der Wyhlener Verein noch seine Jungtiermeisterschaft durch, dabei siegte Jürgen Greiner mit seinem Blauen Wiener, die Plätze zwei und drei belegten Harry Zamzow und Hugo Stefan, beide mit kastanienbraunen Lothringern. Wie stets bei solchen Ausstellungen hatten die Vereinsmitglieder auch an die Gäste gedacht. Speisen und Getränke waren ausreichend bereitgestellt. Viele Stammgäste gehen stets hinauf ins Ruschbachtal, aber auch viele Familien mit Kindern. Denn selbst bei großer Hitze ist ein kleines Kaninchen doch ein freundliches Kuscheltier.