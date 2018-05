Dachsberg-Hierholz Die Landjugend Hierholz stärkt mit ihren Aktionen den Zusammenhalt im Dorf

Die Hierholzer Landjugend veranstaltet den beliebten Weiherhock und bringt sich auf vielfältige Weise im Ort ein. Jan-Luca Maier ist nun neuer Kassierer.

Die Hierholzer Landjugend erhöht mit ihrem Engagement die Qualität des Dorflebens und fördert den Zusammenhalt innerhalb des Dorfes. Dies merkte Bürgermeister Helmut Kaiser in der Hauptversammlung mit Stolz an. Dass er damit Recht hat, bezeugt eindrücklich die Zahl der Mitglieder, die Schriftführerin Hanna Vogelbacher mit 63 angab, darunter acht Mitglieder unter 18 Jahren. Diese Zahl ist nur dadurch erreichbar, dass die Mitglieder auch dann die Treue halten, wenn sie längst zu denen vom Vorstand liebevoll „Best-Ager“ Genannten gehören – die übrigens ihre eigenen Programmpunkte im Jahresverlauf beisteuern, wie der Tätigkeitsbericht erhellte.

Die anstehenden Wahlen ergaben einen Wechsel. Für den bisherigen Kassierer Jonas Vogelbacher wurde neu der bisherige Beisitzer Jan-Luca Maier gewählt, Jonas Vogelbacher seinerseits fungiert zukünftig als Beisitzer. Die übrigen Vorstandsämter wurden bestätigt, dies sind Julian Maier als Vorsitzender, Felix Behringer als stellvertretender Vorsitzender und Hanna Vogelbacher als Schriftführerin. Auch die beiden Beisitzer Christoph und Tobias Behringer bleiben weiterhin im Amt.

Am 19. Februar hatte der Verein seine Jahresfeier in Form eines Raclette-Essens abgehalten. Einen Monat später wurde unter Mitwirkung der Käppele-Combo das Josefsfest in der gut gefüllten Kapelle gefeiert, wonach sich alle wie gewohnt zum anschließenden Hock getroffen haben. Wie in jedem Jahr hatte sich die Landjugend nicht nur bei der Dorfputzete beteiligt, sondern danach weitere Säuberungsaktionen rund um den Hierholzer Weiher durchgeführt. Am 9. Juli hatte der Verein den traditionellen Weiherhock ausgerichtet, diesmal wieder mit Bühne über dem Weiher, den neben der Käppele-Combo auch der Musikverein Urberg musikalisch umrahmte. Mit der gewohnten Unterstützung durch Frank Mehlin gab es im Juli und August Springkrautaktionen, die sogar ein Fernsehteam auf den Plan riefen.

Die Hierholzer Landjugend hatte sich mit einem aufwendig gestalteten Umzugswagen in Form einer mittelalterlichen Dachsburg, inklusive großem Hofstaat und attraktiven Heubomben-Geschützen, am Gemeindejubiläum beteiligt. Im Oktober hatte der Verein unter dem Motto „Typisch Badisch“ einen weiteren Dorfhock organisiert. Die Best-Ager hatten im März einen Preisjass ausgerichtet, der äußerst gut ankam, wie zu hören war. Zudem machten sie am 26. Mai einen Ausflug zum Gugelturm und sorgten mit ihrer Bänkle-Aktion dafür, dass die Bank an der Linde saniert, eine am Acker aufgestellt sowie die bestehenden Ruhebänke freigeschnitten wurden.

Als Vorschau gab Julian Maier bekannt, dass am 26. Mai der Wagen hergerichtet werden soll für die Teilnahme am Umzug im Rahmen des Urberger Musikfestes am 28. Mai. Der Aufbau für das diesjährige Weiherfest wird bereits am 17. Juni starten, da die Landjugend am 24. Juni eine Brauereibesichtigung in Waldhaus plant, sodass sonst zu wenig Zeit für die Vorbereitungen bleiben würden, denn der Weiherhock wird am 1. Juli stattfinden.