Noch liegt die Wutachschlucht wie im Winterschlaf. Eis und Schnee machen die Wanderwege derzeit noch unpassierbar. Im Hintergrund jedoch laufen schon jetzt organisatorische Vorbereitungen auf die kommende Wandersaison. Und da wird es einige Neuerungen geben. Wutachranger Martin Schwenninger und seine Kollegin Mareike Matt stellen gemeinsam mit dem Projektkoordinator von Regierungspräsidium und Naturpark Südschwarzwald, Joshua Petelka, die wesentlichen Punkte vor.

Druckfrisch liegt ein neuer Wanderführer „10 ausgewählte Rundwanderungen in der Region Wutachschlucht“ bei den Touristinformationen der Anrainergemeinden aus. „Damit hoffen wir, die Besucherzahlen in der Schlucht entzerren zu können, vor allem wenn an Wochenenden oder in der Ferienzeit der Hauptweg überlaufen ist“, erläutert Martin Schwenninger das Alternativangebot an Wanderstrecken.

Bereits seit Jahren laufen die Vorbereitungen dafür, ausgehend von der Zukunftswerkstatt Wutachschlucht, bei welcher Vertreter aller Anrainergemeinden sowie der Naturschutzbehörden und Tourismusexperten gemeinsam nach Lösungen suchten, wie der Tourismus forciert und gleichzeitig der Naturschutz des landschaftlichen Kleinods gewahrt werden können.

Ideen aus Zukunftswerkstatt

Die vielen unterschiedlichen Interessen der neun betroffenen Gemeinden aus drei Landkreisen, des Tourismus sowie der involvierten Behörden unter einen Hut zu bringen sei alles andere als einfach gewesen, blicken Joshua Petelka und Martin Schwenninger zurück. Dennoch entwickelten sich aus der Bachheimer Zukunftswerkstatt Netzwerke und eine engere Zusammenarbeit aller Beteiligten. Wenn auch zuweilen Einzelinteressen zurückgestellt werden müssen, um ein gemeinsames Ziel auf den Weg zu bringen.

Nicht überall dürfen sich Wanderer in der Wutachschlucht aufhalten. Diese Verbotsschilder sollen helfen, Schutzräume einzuhalten. | Bild: Martha Weishaar

Die Ausweisung und Beschilderung alternativer Rundwanderungen auf bestehenden Wegen in den Höhen rund um die Schlucht sind ein erstes konkretes Ergebnis der Bachheimer Gesprächsrunde. Zehn Wanderstrecken in der Länge von einem bis zwölf Kilometer in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden laden ein, die unmittelbare Umgebung der Wutachschlucht zu entdecken. Im praktischen Taschenformat gibt es dazu den kostenlosen Wanderführer, der auch nützliche Tipps und Informationen über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet der Wutachschlucht, die Dolinen im Löffinger FFH-Gebiet oder auch das Naturschutzgebiet Wutachflühen beinhalten.

Besucherzählgeräte Neu installiert werden in der Wutachschlucht auch Besucherzählgeräte. „Das ist ein Pilotprojekt. Zehn High-Tech-Zählgeräte messen an verschiedenen Standorten die Besucherzahlen und deren Laufrichtung“, erklärt Joshua Petelka. Die Daten werden viertelstündlich übertragen und mit einer Besucherampel im Internet verknüpft. Auf Basis dieser Freizeitampel können sich Wanderer noch bevor sie in die Wutachschlucht einsteigen informieren, wie stark diese im jeweiligen Moment frequentiert ist. Wobei es eigentlich sinnvoller wäre, bereits bei Auslastung der Parkplätze die Ampel auf Rot zu stellen, meint Martin Schwenninger. Und natürlich werden auch in der kommenden Wandersaison Wanderscouts den Wutachranger und Mareike Matt bei ihren Streifengängen durch die Schlucht unterstützen und ein wachsames Auge darauf haben, dass sich Besucher im Naturschutzgebiet angemessen verhalten.

Erklärt wird zudem das Wanderleitsystem des Schwarzwaldvereins und mittels QR-Codes können der Fahrplan des Wanderbusses sowie aktuelle Informationen des Wutachrangers abgefragt werden. „Sowohl Tagestouristen als auch Gäste, die länger hier verweilen, erfahren so, welche Wandermöglichkeiten es außer dem Hauptwanderweg in der Wutachschlucht gibt“, erklärt Mareike Matt. Die Forstwissenschaftlerin unterstützt den Wutachranger.

„Bei allem muss der Naturschutz im Vordergrund stehen. Denn Natur ist mehr als nur eine Kulisse für den Tourismus“, konstatiert der Wutachranger. Dass eine Lenkung der Besucher in der Wutachschlucht unerlässlich ist, zeigt sich seit vielen Jahren und geht einher mit dem allgemein beobachteten Trend zur Erholung in unberührter Natur. Insbesondere 2020 herrschte ein immenser Besucherandrang in der Wutachschlucht, vermutlich verstärkt durch Reiseeinschränkungen infolge der Corona-Pandemie.

Wanderer sollen auf Wegen bleiben

„2021 verlief etwas ruhiger, was daran gelegen haben dürfte, dass wir den regenreichsten Sommer seit 30 Jahren hatten“, vermutet Martin Schwenninger. Noch vor der Eröffnung der Wandersaison am Osterwochenende sollen Schilder und Absperrungen in der Schlucht angebracht werden, damit Wanderer auf den Wegen bleiben.

Immer wieder nämlich lassen sich Besucher an Kiesbänken oder -stränden unmittelbar am Wasser nieder. Genau das stresst jedoch Vögel, die dort nisten. Zwar versucht man in einem aktuellen Projekt, gefährdete Wasservogelarten mit Nisthilfen zusätzlich zu schützen, doch allein das reicht nicht aus, um den Lebensraum seltener Vogelarten zu sichern.

