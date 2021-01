von Juliane Kühnemund

Der Winter hat die Region im Schwarzwald derzeit fest im Griff. Nach den heftigen Schneefällen in den vergangenen Tagen/Wochen haben sich in der Bonndorfer Innenstadt hohe Schneeberge aufgetürmt, viel Parkraum ist dadurch nicht nutzbar und auch für Fußgänger stellt der zusammengeschobene Schnee an den Straßenrändern ein Hindernis dar. Aber wohin mit der „weißen Pracht“?

Schnee kommt aufs Studerareal

Mit schwerem Gerät rücken derzeit Mitarbeiter des Bonndorfer Bauhofs den Schneebergen zu Leibe. Mit Radlader und Lastwagen wird der Schnee aus der Innenstadt gebracht.

Gelagert werden die Schneemassen auf dem Studerareal, wo sie niemanden stören. Die Aktion braucht allerdings etwas Zeit, will man den Verkehr auf der Bundesstraße durch die Arbeiten nicht zu stark beeinträchtigen.

Die Weihnachtsbeleuchtung wurde abmontiert. | Bild: Juliane Kühnemund

Vorbei ist jetzt auch die Weihnachtszeit mit ihrem Lichterglanz. Die Weihnachtsbeleuchtung wurde – ebenfalls vom Bauhof – abgehängt.