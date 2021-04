von Melanie Völk und Heidi Rombach

Marlon Jost hat die Bürgermeisterwahl in Bonndorf gewonnen. Für den 56-Jährigen stimmten 1767 Wahlberechtigte, das entspricht 52,09 Prozent. Damit erreichte der Diplomverwaltungswirt auf Anhieb die absolute Mehrheit und ließ seine vier Mitbewerber deutlich hinter sich. Alexandra Ruf kam auf 672 Stimmen (19,81 Prozent), Jochen Schäuble erhielt 601 Stimmen (17,72 Prozent), für Hans Grabow stimmten 397 Wahlberechtigte (9,05 Prozent) und Thomas Reich kam auf 37 Stimmen (1,09 Prozent).

Gegen 19 Uhr waren die fünf Wahlbezirke und zwei Briefwahlbezirke ausgezählt. Unser Bild zeigt die Auszählung im Rathaus. | Bild: Heidi Rombch

Alle fünf Wahlbezirke waren kurz vor 19 Uhr ausgezählt. 5587 Wahlberechtigte in fünf Wahlbezirken waren aufgerufen, ihre Stimme abgeben: 1530 Personen im Stadtkern I, 1204 Personen im Stadtkern II, 1297 Personen im Stadtkern III/Ebnet, 659 Personen im zusammengefassten Wahlbezirk Boll, Holzschlag und Gündelwangen, 897 Personen im zusammengefassten Wahlbezirk Brunnadern, Dillendorf, Wellendingen und Wittlekofen. Die Wahlbeteiligung betrug 61,49 Prozent.

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl wurde im Hof des Rathauses verkündet, auch Landrat Martin Kistler war vor Ort und gratulierte dem neuen Bürgermeister zur Wahl. Bilder: Heidi Rombach | Bild: Heidi Rombch

Das Ergebnis wurde im Hof des Rathauses Bonndorf verkündet. Unter den Gästen waren unter anderem Landrat Martin Kistler, der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner und der Sprecher der Bürgermeister der Landkreises, Tobias Gantert (Ühlingen-Birkendorf). Sie alle gratulierten Marlon Jost zur gewonnenen Wahl.

Marlon Jost zeigte sich überwältigt vom Ausgang und freute sich besonders über den Erfolg im ersten Wahlgang. Besonders dankte er seiner Frau Eva für die Unterstützung und im Speziellen seiner Tochter für die Betreuung der Internetseite in diesem von Corona geprägten Wahlkampf. Der Diplomverwaltungswirt (FH) tritt die Nachfolge von Michael Scharf an, der die Geschicke der Stadt 29 Jahren leitete.

Zur Person Marlon Jost (56) ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Jost hat bei der Stadt Bonndorf seine Berufsausbildung begonnen, er legte dann das Fachabitur ab und absolvierte ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt an der FH Kehl. Unter anderem war er 17 Jahre lang Stadtkämmerer in Stühlingen und in Blumberg.