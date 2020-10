von sk

Herbstzeit ist Lesezeit. Eine Autorin, die für Tiefe, Humor und einen geschliffenen Sprachstil steht, war zu Gast im Schloss Bonndorf: Simone Buchholz, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Kolumnistin (deutscher Krimipreis 2019). Im ausverkauften Schlosssaal las Simone Buchholz aus ihrem jüngsten Werk „Hotel Cartagena“. Es ist das siebte Buch in der Krimireihe, die in Hamburg spielt und deren Hauptfigur eine emotional angeschlagene Staatsanwältin ist.

Präzise Milieuschilderungen

Dem Publikum wurde gute Unterhaltung geboten, denn Buchholz ist eine begnadete Erzählerin und wurde von dem Journalisten Harald Braun interviewt. So erfuhren die Zuhörer, dass den präzisen Milieuschilderungen in den Büchern von Buchholz monatelange Recherchen vorangehen. Die Autorin führt lange Gespräche mit Beamten und Kriminologen aus dem Landeskriminalamt. Außerdem erzählte Buchholz, wie sehr sie das Leben mittendrin in St. Pauli berührt und inspiriert.

Bald steht Verfilmung an

Mit feinsinnigem Humor, der auch ihre Kolumnen im Magazin der Süddeutschen Zeitung auszeichnet, bringt sie so manche Figur in ihren Romanen zur Strecke. Dem aufmerksamen Publikum in Bonndorf verriet die Autorin außerdem, dass die Hamburger Krimireihe möglicherweise bald verfilmt wird. Sowohl die Autorin als auch Kreiskulturreferentin Susanna Heim dankten den Zuhörern fürs Kommen und werteten dies als Unterstützung für die Kulturszene in schwierigen Zeiten.