von Stefan Limberger-Andris

Sie haben es sich nicht leicht gemacht mit der Absage – Manfred Amann, Tilman Frank, Irene Behringer und Petra Kaiser, Mitglieder der Weihnachtsmarkt GbR. Der Markt am Bonndorfer Schloss wird nicht veranstaltet, nach 2020 zum zweiten Mal. Die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag möchte sich erst in den kommenden Wochen entscheiden, ob sie ihren Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Weihnachtsmarkt Bonndorf

Die behördlichen Corona-Auflagen seien hoch, eine Veranstaltung wie der Weihnachtsmarkt könne beim Durchsetzen der Auflagen an Atmosphäre nur verlieren, so Petra Kaiser und Tilman Frank unisono auf Anfrage dieser Zeitung.

Die vier Organisatoren hatten noch bis zuletzt mit sich gerungen, ob sie die für ursprünglich Samstag/Sonntag, 18./19. Dezember, geplante Veranstaltung doch durchführen sollten. Eine Umfrage unter den in früheren Jahren teilnehmenden Kunsthandwerkern habe gezeigt, dass die von den Organisatoren für die Anbieter angedachte 2 G-Regel (geimpft, gesund) nicht von allen mitgetragen wird, erläuterte Petra Kaiser. Dies hätte letztlich zu einem Überhang an Essensangeboten in den 25 Marktständen geführt, und dies habe man vermeiden wollen. 2019 seien es zehn kulinarische und 15 kunsthandwerkliche Angebote gewesen.#

Bürgermeister Marlon Jost sicherte im Gespräch den Weihnachtsmarktorganisatoren auch weiterhin die Schirmherrschaft der Stadt sowie die handwerkliche Unterstützung durch den Bauhof zu. Dies hätte auch diesmal gegolten. Er selbst halte die Absage für sinnvoll.

Die zu erfüllenden und durch die Organisatoren, die Anbieter und/oder einen Sicherheitsdienst durchzusetzenden Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes auf dem Schlossplatz wären der adventlichen Stimmung am Markt abträglich gewesen, zeigen sich Tilman Frank und Petra Kaiser sicher. Musikalische Unterhaltung und ein Kinderprogramm wären nur im kleinen Rahmen möglich gewesen. Die Kosten für einen hohen Kontrollaufwand hätten das Marktbudget finanziell gesprengt.

Die räumliche Verlegung des Weihnachtsmarktes in die Schwimmbadstraße sei keine Option gewesen, so Tilman Frank. Dieser Bereich sei noch schwieriger als der Schlosshof zu kontrollieren. Bonndorf habe in den ersten fünf Veranstaltungsjahren schöne Weihnachtsmärkte erlebt, so Petra Kaiser. Nun müsse man das zweite Mal auf einen Markt verzichten, dies schmerze. Alle dürfen sich nun aber auch auf das nächste Jahr freuen.

Weihnachtsmarkt Holzschlag

Die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag hält sich die Option noch offen, einen Weihnachtsmarkt, bislang immer am ersten Adventssonntag, zu veranstalten. „In einer Sitzung ist beschlossen worden, die Zeit bis Ende Oktober/Anfang November abzuwarten, die Situation zu beurteilen und zu entscheiden“, so Vorsitzender Christian Podeswa auf Anfrage.

Sollte sich die Blaskapelle schließlich doch für eine Durchführung eines Weihnachtsmarktes entscheiden, wäre dies in Corona-Zeiten eine besondere Veranstaltung. Man müsste sich dann überlegen, wie der Markt durchgeführt werden könnte. Im vergangenen Jahr hatten die Musiker der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag auf eine Durchführung des Weihnachtsmarktes verzichtet.