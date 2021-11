Der Gemeindevollzugsdienst überprüft die Einhaltung der Corona-Regelungen in Bad Säckingen. Die Reaktionen, denen die Beamten ausgesetzt sind, reichen von Dank bis Beleidigungen. Aber in den allermeisten Fällen bleiben die Menschen doch gelassen. Gemeindevollzug und Amtsgericht haben uns beschrieben, wie die Kontrollen ablaufen und wieviele Fälle vor Gericht enden.

Eine Menschenmenge, die Leute drängen sich dicht an dicht und stehen in Schlangen an. Es ist Mittwoch – Markttag in Bad Säckingen. Katja Meroth läuft mit einer Kollegin vom Gemeindevollzugsdienst den Marktplatz auf und ab. „Wir