Bad Säckingen vor 57 Minuten

Entscheidung gegen schnellere Einsätze: Feuerwehr-Neubau wird erneut verschoben

In den meisten ihrer Einsätze schafft es die Bad Säckinger Feuerwehr nicht in zehn Minuten bis zum Einsatzort. Denn: Ihr Gerätehaus in Wallbach, das eigentlich nur als Notlösung gedacht war, ist zu weit weg von der Innenstadt. Und dennoch haben die Stadträte nun erneut den Neubau nahe der Innenstadt um ein Jahr verschoben. Dies sorgt für Unverständnis beim Kommandanten, aber auch beim Bürgermeister.