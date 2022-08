Bad Säckingen vor 3 Stunden

Der Rhein tritt über die Ufer: 1999 hieß es Land unter in Bad Säckingen

Gedächtnis der Region: Das große Rheinhochwasser vor 23 Jahren reißt alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. An den Pegelstand von 11,21 Meter erinnert noch heute ein Schild am Rheinuferweg.