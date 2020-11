Auch mit dem neuen Campus-Kindergarten wird voraussichtlich nicht jedes Kind einen Platz kriegen. Steht schon der nächste Kindergartenbau an? Immerhin weist die Stadt ein neues Baugebiet im Leimet aus, dass wiederum Einwohner anlocken dürfte.

Die Situation in den Kindergärten der Stadt wird sich mit der Inbetriebnahme der neuen Einrichtung auf dem Gesundheitscampus etwas entschärfen. Claudia Götz, Referentin für Kindergartenwesen in der Stadtverwaltung, legte am Montag im Gemeinderat