Ein „Salon Berlin“ mitten in Mühlhofen: In der Alten Fabrik ist anstelle des Kursbetriebs nun ein Café eingerichtet

In der Alten Fabrik in Mühlhofen gibt es anstatt Kursen jetzt ein Café. Pandemiebedingt konnten die Kurse nicht mehr stattfinden. Also starteten die beiden Macher ein neues Projekt. Ab Pfingsten wird samstags und sonntags hausgemachter Kuchen zur Abholung angeboten. Doch der Blick richtet sich bereits auf einen Regelbetrieb nach Corona.