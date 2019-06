Feuerwehren aus dem gesamten Bodenseekreis nutzen derzeit eine besondere Trainingsmöglichkeit in Uhldingen-Mühlhofen. In einem Brand-Container üben sie unter Realbedingungen. Wir haben die beiden Feuerwehrmänner Peter Lattner und David Möhlmann an ihrem Übungstag begleitet.

David Möhlmann (links) und Peter Lattner im Feuer-Container bei den Löscharbeiten während des Trainings.| Bild: Reiner Jäckle