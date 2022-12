Überlingen/Owingen vor 16 Minuten

Verhärtete Fronten im Streit um den Bau eines Hospizes. Worum geht es?

Die Ernie-Schmitt-Stiftung arbeitet seit über zehn Jahren am Bau eines Hospizes in Überlingen, der Rotary-Club könnte mit eigenen Plänen in der Nachbarschaft an ihr vorbeiziehen. Das trifft die Stifterin tief.