„Ursache und Wirkung verwechselt“? Polizei reagiert auf Kritik zum Einsatz am Fasnetssamstag in Überlingen

Das Thema ist in Überlingen derzeit in aller Munde: Einige Hänsele und etwa 200 Besucher waren am Samstagabend in der Innenstadt unterwegs. Die Ansammlung wurde durch Polizisten beendet. Nun wird Kritik am Vorgehen der Beamten laut. Hätte der Abend anders verlaufen können?