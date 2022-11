Bodensee vor 2 Stunden

Tauchgang auf dem Trockenen: Wir wagen den Selbstversuch in der Druckkammer

Bis zu 40 Meter tief in den Bodensee eintauchen. Das kann die Druckkammer am Helios-Spital in Überlingen simulieren. Was unser Autor dabei erlebte und warum diese Kammer Leben rettet.