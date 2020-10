Überlingen Nur für Abonnenten vor 32 Minuten

So endet der Affenzirkus um den Gorilla, der vom Dach eines Küchenstudios gestohlen wurde

Er ist wieder da, der Gorilla, Markenzeichen des Küchenstudios „La Cucina“ im Industriegebiet an der B 31 in Überlingen. Unbekannte hatten die 80 Kilo schwere Figur vom Dach gestohlen. Der entscheidende Tipp kam von zwei Zwölfjährigen: Linas Rupp und Elias Lohvin hatten den Gorilla beim Skaten in einem Gebüsch entdeckt. Der Diebstahl selbst ist nach wie vor ungeklärt.