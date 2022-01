Überlingen vor 1 Stunde

OB Jan Zeitler bestätigt Absage zum Dialog mit Ruth Meishammer

Der Oberbürgermeister von Überlingen begründet in einem Brief an die Organisatorin einer impfkritischen Demo, warum er mit ihr keinen Dialog über Inhalte ihrer Kundgebung führe. Einer der Gründe ist seine Einschätzung, dass viele der Teilnehmer gar nicht aus Überlingen kämen.