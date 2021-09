Die Vorarlberger Autorin Monika Helfer wurde für ihr umfangreiches Gesamtwerk, insbesondere ihren Erfolgsroman „Die Bagage“, mit dem Bodensee-Literaturpreis ausgezeichnet. Wegen Corona hatte diese 43. Verleihung um ein Jahr verschoben werden müssen. Vor ihrer Dankesrede überraschte die 73-Jährige mit einer Schweigeminute für die Platanen, die für die Gestaltung des Uferparks zur Landesgartenschau in Überlingen hatten gefällt werden müssen.

Gute Schriftsteller sind unberechenbar in Werken und Worten – und das trifft selbst auf Dankesreden zu, wie Monika Helfer bewies, die am Samstag den Bodensee-Literaturpreis der Stadt Überlingen erhielt. „Erlauben Sie mir am Anfang eine