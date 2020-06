Überlingen vor 2 Stunden

„Maulkörble“: Internet-Fake wird begehrtes Accessoire in der Überlinger Kultkneipe „Galgenhölzle“

Eigentlich hatte sich Jürgen Gundelsweiler aufgrund der „Corona-Langeweile“ nur einen Spaß erlaubt und eine Mund-Nasen-Maske in der „Galgenhölzle-Edition“ am Computer entworfen, nur digital, mit Reißverschluss. Als Internet-Fake. Doch Michael Jeckel, der Wirt der überregional bekannten Überlinger Kultkneipe „Galgenhölzle“ fand die Idee wunderbar. Der Gastronom, CDU-Politiker und berühmt-frecher Büttenredner des alljährlichen Dorfer-Frühschoppens, der immer für einen Spaß zu haben ist, setzte die „Schnaps-Idee“ in die Tat um. Und jetzt geht die Maske weg wie warme Semmeln.