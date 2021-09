Das Lichterfest der Landesgartenschau lockte am Samstagabend Licht- und Feuerkünstler sowie zahlreiche Besucher an. Auch waren die Standorte und Gebäude am Uferpark und in den Villengärten beleuchtet. SÜDKURIER-Fotograf Jürgen Gundelsweiler war für einen Rundgang unterwegs.

Lichtgestalt Dundu ist hier beim LGS-Lichterfest im Uferpark unterwegs.| Bild: Jürgen Gundelsweiler

Auf der Landesgartenschau fand am Samstagabend ein Lichterfest statt. Gruppen, Licht- und Feuer-Künstler sowie Dekorationen versetzten die Besucher in den Villengärten und im Uferpark in Staunen. Ausnahmsweise waren die Eingänge an diesem Abend bis