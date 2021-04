Die Überlinger Büchernacht am Samstagabend wurde wegen der Corona-Pandemie und auf Initiative des Fördervereins Sommertheater erstmals digital organisiert. Alle Beiträge, auch der 50-minütige von Martin Walser, sind weiterhin im Internet abrufbar.

Ob man will oder nicht: Man kann sich dem Bann des Sprachmagiers Martin Walser nicht entziehen. Da liest ein 94-jähriger Greis in seinem Haus in Nußdorf von Vergänglichkeit, Sterben und Tod.Und doch wirken der letzte Grandseigneur der deutschen