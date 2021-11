Die neue Kletterhalle in Überlingen ist eröffnet. Sie entstand in jahrelanger Vereinsarbeit direkt beim neuen Sportzentrum auf dem Schul-Campus. Jährlich werden 20 000 Klettermaxe erwartet. Das Projekt wird auch von jenen DAV-Mitgliedern mitgetragen, die sich nach Alpenglühen sehnen und ihren Sport eher nicht in der Halle ausüben.

130 Routen in sechs Schwierigkeitsstufen: Im neuen Boulderzentrum in Überlingen fällt der Einstieg in den Klettersport leicht. Wer sich in der Wand nicht halten kann, fällt auf eine Weichbodenmatte – und kann einen neuen Versuch starten.Der