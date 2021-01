Überlingen Nur für Abonnenten 24. Januar 2021, 14:30 Uhr

Ein Überlinger Hänsele in Moll-Stimmung transponiert den Narrenmarsch in seine Gemütslage

Michael Schäuble aus Überlingen produzierte den Überlinger Narrenmarsch in b-Moll – der Stimmung gemäß, in der sich die Narren dieses Jahr befinden. Und dennoch will er Hoffnung machen auf die Fasnet 2022.