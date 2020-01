Überlingen 19. Januar 2020, 15:28 Uhr

Warum die Überlinger Narren die Geschlechtertrennung bei der Fastnacht gut finden

Finanzminister Olaf Scholz drohte vor Kurzem damit, reinen Männer- und Frauenvereinen ihre Gemeinnützigkeit zu entziehen, sollten sie sich nicht für beide Geschlechter öffnen. In Überlingen will man das nicht. Man steht zu der nach Mann und Frau getrennten Fastnacht. Wieso das so ist, haben die Mitglieder der Vereine im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt.